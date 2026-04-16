Inditex, propriétaire de Zara, signale une fuite de données

Le groupe de mode espagnol Inditex, propriétaire de Zara, Bershka et Stradivarius, a signalé une fuite de données chez un prestataire externe, qui a permis à des pirates d’accéder à la base de données clients. Le détaillant reste vague quant aux détails de l’incident.

Aucun mot de passe ni aucune donnée bancaire n’ont été compromis

Inditex a constaté un « accès non autorisé » à des bases de données hébergées par un tiers et contenant des informations sur les transactions avec les clients. C’est ce qu’a annoncé l’entreprise mercredi soir. Les bases de données ne contiennent pas de données clients, d’adresses, de mots de passe ni de données de cartes bancaires. Inditex affirme avoir immédiatement appliqué des protocoles de sécurité et avoir commencé à informer les autorités compétentes.

L’incident « résulte d’un incident de sécurité qui a touché un ancien fournisseur de technologies et a eu des répercussions sur plusieurs entreprises opérant à l’international », a déclaré la société. Un porte-parole n’a pas donné plus d’informations, selon l’agence de presse Reuters.