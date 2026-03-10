Nike supprime 411 emplois dans son centre logistique européen à Laakdal

Dans le cadre d’une nouvelle vague de restructuration radicale, Nike annonce la suppression de 411 emplois dans son centre logistique européen, situé dans les communes flamandes Laakdal et Ham. 330 des emplois concernés sont des emplois de week-end, les 81 autres concernent des fonctions de soutien logistique.

Troisième coup dur en moins d’un an

Les licenciements à Laakdal s’inscrivent dans une stratégie mondiale plus large de Nike visant à réduire les coûts. En janvier 2026, l’entreprise avait déjà annoncé la suppression de plus de 700 emplois dans ses centres de distribution américains. La marque de sport est sous pression depuis un certain temps en raison des changements mondiaux dans le secteur, avec une concurrence croissante de la part des marques émergentes.

Le centre logistique européen de Laakdal a également été touché. Des licenciements avaient déjà eu lieu en juin et septembre derniers, 155 travailleurs du week-end ayant été transférés vers des équipes en semaine et 80 emplois ayant été supprimés dans le département technologique. La semaine prochaine, les négociations dans le cadre de la loi Renault débuteront, au cours desquelles les partenaires sociaux tenteront de réduire le nombre de départs forcés.