Grève au centre de distribution H&M de Ghlin

Au centre de distribution de H&M Logistics situé à Ghlin, dans le Hainaut, qui doit fermer ses portes, les employés ont cessé le travail vendredi. Ils réclament des éclaircissements sur l’avenir du site.

Pas de réponses

Le 5 mars, H&M a annoncé son intention de fermer son centre de distribution belge à Ghlin: les activités devaient être transférées vers des centres existants en Espagne et en Italie dans le cadre d’une restructuration du réseau logistique européen, qui souffre de surcapacités. Cette fermeture menace 440 emplois.

Depuis lors, plusieurs réunions ont eu lieu dans le cadre de la phase d’information et de consultation prévue par la loi Renault. Mais selon les syndicats, aucune réponse claire n’a été apportée à leurs questions concernant l’avenir du site. Vendredi matin encore, aucune réponse claire n’a été donnée à deux questions des syndicats sur la pérennité du site. Le personnel a alors décidé de cesser le travail, rapporte l’agence de presse Belga.