Lululemon nomme une ancienne cadre supérieure de Nike au poste de PDG

Lululemon nomme Heidi O’Neill, ancienne cadre supérieure de Nike, au poste de PDG. Cette nomination intervient après plusieurs années difficiles et le départ du PDG Calvin McDonald plus tôt cette année.

« Le choix idéal »

Après 27 ans chez Nike, Heidi O’Neill a quitté l’entreprise de sport l’année dernière. Elle prendra ses fonctions à la tête de Lululemon à Vancouver le 8 septembre. « Heidi est la meilleure, la parfaite, la bonne dirigeante pour cette entreprise », se réjouit Marti Morfitt, présidente exécutive de Lululemon, à propos de la nouvelle PDG.