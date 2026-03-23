Douglas s’implante en Wallonie

Jeudi dernier, Douglas a ouvert son premier magasin en Wallonie. Il s’agit déjà du quatorzième point de vente en Belgique, où le détaillant allemand de produits de beauté s’est implanté en 2023.

La concurrence s’annonce

Le quatorzième magasin belge de Douglas a ouvert ses portes le jeudi 19 mars dans le centre commercial couvert Ville2 à Charleroi, qui accueille ainsi un nouveau locataire d’importance stratégique. Il s’agit du premier magasin du détaillant allemand en Région wallonne. La chaîne a ouvert son premier magasin belge en août 2023, au Wijnegem Shopping, et maintient depuis lors un rythme d’expansion soutenu dans le pays, mais jusqu’à présent, cette expansion s’est limitée à la Flandre et à Bruxelles.

Les ouvertures de magasins Douglas attirent immanquablement des centaines de clients intéressés, qui espèrent recevoir un sac cadeau. Le détaillant sait particulièrement bien séduire la génération Z grâce à une offre de marques exclusives et à un buzz important sur les réseaux sociaux. L’entreprise va toutefois bientôt faire face à une forte concurrence sur le marché belge : en juin, son rival français Sephora ouvrira un premier magasin à Bruxelles, suivi d’un deuxième un mois plus tard.