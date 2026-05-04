Estée Lauder supprime jusqu’à 10 000 emplois, principalement dans ses magasins

Estée Lauder prévoit de supprimer au total entre 9 000 et 10 000 emplois. Cela représente 3 000 suppressions de plus que prévu initialement, principalement dans les grands magasins et ses propres boutiques. Pourtant, le chiffre d’affaires trimestriel et les prévisions annuelles sont justement en hausse.

70 % des employés en magasin

Le chiffre d’affaires net du géant des cosmétiques a augmenté de 5 % au cours du dernier (troisième) trimestre, pour atteindre 3,7 milliards de dollars américains (3,44 milliards d’euros), avec une croissance dans toutes les catégories, notamment le maquillage, les soins de la peau et les parfums. L’entreprise revoit donc à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice et table désormais sur une croissance organique du chiffre d’affaires net d’environ 3 %.