Rituals franchit le cap des 1 500 magasins

La semaine dernière, Rituals a ouvert son 1 500e magasin, dans la ville chinoise de Hangzhou. Il s’agit du 21e magasin dans ce pays asiatique de la chaîne de cosmétiques néerlandaise, qui parle d’une étape importante.

« Continuer à investir »

Rituals, déjà présent dans 33 pays à travers le monde, a célébré la semaine dernière l’ouverture de son 1 500e magasin. « Une étape importante dans notre parcours de croissance internationale et la dynamique continue dans toute l’Asie », déclare l’entreprise sur LinkedIn. « À l’avenir, nous continuerons d’investir dans les piliers qui font de Rituals ce qu’elle est : des boutiques inspirantes, l’innovation produit, un impact significatif et des expériences de bien-être immersives telles que Mind Oasis. »

L’année dernière, la marque néerlandaise de bien-être et de beauté a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 16 %, pour atteindre 2,43 milliards d’euros. L’EBITDA s’est élevé à 545 millions d’euros, soit une marge de 22,5 %. Le détaillant a ouvert plus de 200 nouveaux magasins à travers le monde. Cette année sera placée sous le signe de l’investissement: Rituals prévoit notamment la rénovation de 1 500 magasins, la poursuite de son expansion en Asie et une accélération de l’innovation produit.