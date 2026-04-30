Powr revendique une première européenne avec son détergent liquide dans une bouteille en carton

Powr, la nouvelle marque de produits ménagers de la start-up belge Planet B, lance une première européenne dans les rayons des magasins : une lessive liquide conditionnée dans une bouteille en carton 100 % recyclable.

Une alternative au plastique

Powr, née plus tôt cette année de la récente fusion entre les marques Brauzz et Klaaar, souhaite inciter les géants établis du secteur des produits d’entretien à opter pour des choix plus sains et plus durables. La nouvelle marque avait déjà lancé des pastilles de lessive aux enzymes, une pâte à récurer à base de minéraux, un booster de blanchiment à l’oxygène et un nettoyant multi-usages riche en probiotiques. Elle ajoute désormais une lessive liquide pour répondre à la demande du marché, mais sans la montagne de déchets plastiques générée par les marques traditionnelles.

Une fois vide, la bouteille en carton d’un litre, 100 % recyclable, peut simplement être jetée avec le papier. C’est l’emballage le plus durable pour le grand public, affirme l’entreprise. « Les pastilles de lessive restent le choix le moins impactant et resteront toujours notre option la plus économique. Mais la réalité est qu’aujourd’hui, la plupart des Belges achètent de la lessive liquide. Et ce large groupe de consommateurs ne se tournera pas vers d’autres formats pour l’instant », explique Tibbe Verschaffel, cofondateur de Planet B. « Jusqu’à présent, leur seul choix était : bouteille en plastique après bouteille en plastique. Avec Powr, nous leur proposons enfin une alternative qui correspond à leurs habitudes, mais sans ingrédients nocifs ni microplastiques. »

La marque de produits d’entretien ménager rompt également avec les formules chimiques traditionnelles, souvent nocives, en misant pleinement sur la biotechnologie : la nouvelle lessive liquide est enrichie en probiotiques vivants. Ces bonnes bactéries créent un microbiome sain dans les textiles, ce qui permet aux vêtements de rester propres plus longtemps et d’éliminer les odeurs de manière naturelle. Les produits sont disponibles sur powr.care et dans les magasins Okay, Colruyt, Delhaize et Carrefour.