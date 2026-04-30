Unilever démarre l’année en force, malgré un ralentissement en Europe

Unilever a enregistré de solides résultats au premier trimestre, avec une croissance sous-jacente du chiffre d’affaires de 3,8 %. La nouvelle orientation vers les produits non alimentaires porte ses fruits, puisque la croissance a été principalement tirée par les produits d’entretien et les marques de beauté.

Un début d’année positif

Unilever a annoncé un chiffre d’affaires total de 12,6 milliards d’euros. La croissance sous-jacente du chiffre d’affaires, qui ne tient pas compte des acquisitions, des cessions et des fluctuations de change, s’est élevée à 3,8 %, dépassant les prévisions des analystes. Le PDG Fernando Fernandez a parlé d’un « bon début d’année », marqué par une nouvelle augmentation des volumes vendus. La hausse des prix n’a contribué qu’à hauteur de 0,9 % à la croissance au cours du dernier trimestre.