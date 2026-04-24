Medi-Market vise un CA d’un milliard et le doublement du nombre de ses magasins

Medi-Market franchit une étape symbolique à Schelle : l’ouverture de son centième magasin au Benelux. La chaîne de parapharmacies et de pharmacies souhaite désormais franchir le cap des 400 magasins, principalement à l’étranger, et vise un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros.

Accélération vers les 400 magasins

Douze ans après sa création, Medi-Market compte un réseau de plus de 200 points de vente répartis dans cinq pays et affiche un chiffre d’affaires de 530 millions d’euros. D’ici 2026, l’entreprise vise un chiffre d’affaires de 660 millions d’euros. Il s’agit d’une réussite belge hors du commun, surtout compte tenu de l’opposition rencontrée au départ par ce challenger des pharmacies et drogueries traditionnelles.