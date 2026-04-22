Des cybercriminels ont dérobé des données clients chez Rituals

La chaîne de cosmétiques Rituals signale une fuite de données : des pirates auraient accédé aux données des clients, mais aucun mot de passe ni aucune information de paiement n’auraient été dérobés, précise le détaillant.

Cinq pays potentiellement touchés

« Nous avons constaté qu’une partie des données de nos membres a été téléchargée de manière illicite », indique Rituals dans un e-mail adressé à ses clients et sur ses sites web. Des données telles que les noms, adresses e-mail et dates de naissance auraient été volées, mais aucun mot de passe ni aucune donnée de paiement. « Immédiatement après cette découverte, nous avons pris des mesures et bloqué l’accès », assure l’entreprise, qui conseille à ses clients de rester particulièrement vigilants face aux messages de phishing.

On ignore combien de données personnelles ont été volées. Rituals possède des magasins dans 33 pays. Selon le site web technologique Tweakers, le message concernant le vol de données figure à la fois sur les sites web néerlandais, belge, anglais, français et allemand. Les données volées n’auraient pas encore été rendues publiques. Plus tôt ce mois-ci, Inditex, propriétaire de Zara et Bershka, avait également signalé une fuite de données.