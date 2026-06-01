Marie-Stella-Maris recrute Alessandra Elia, une figure de proue du secteur du luxe

Marie-Stella-Maris nomme Alessandra Elia au poste de directrice marketing. Elia apporte plus de vingt ans d’expérience, acquise notamment chez Burberry, Gucci Fragrances et L’Occitane.

Expérience en luxe internationale

Cette experte en marketing a rejoint le 1er juin l’équipe de direction de la marque haut de gamme d’Amsterdam, qui propose notamment des produits de soin et des parfums d’intérieur. Elia sera chargée de la stratégie de marque internationale, du positionnement, du développement de produits et de la poursuite du développement d’une expérience de marque omnicanale.

Auparavant, Elia a principalement travaillé dans les secteurs du luxe et des soins, notamment chez Montblanc, Bugaboo et Procter & Gamble. Elle a acquis de l’expérience sur différents marchés européens, dont l’Italie, la Suisse, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

« Avec Alessandra, nous accueillons à bord une créatrice de marque internationale exceptionnellement talentueuse », déclare la PDG Kika Buhrmann. « Son expérience au sein de certaines des marques de luxe et haut de gamme les plus prestigieuses au monde s’inscrit parfaitement dans notre prochaine phase de croissance. »

Priorité à l’Europe et à l’impact

Marie-Stella-Maris souhaite poursuivre son développement pour devenir une marque européenne de lifestyle haut de gamme, avec un réseau croissant de boutiques et de partenariats internationaux. L’entreprise mise pour cela sur une stratégie omnicanale comprenant ses propres magasins, des activités de vente en gros, des partenariats dans le secteur de l’hôtellerie et des canaux de vente numériques.

Josha Jansen, qui occupait temporairement le poste de directeur marketing, accède au nouveau poste de directeur de la marque et de l’impact. Jansen a été l’un des premiers collaborateurs à participer au développement de la marque et se concentrera désormais sur la stratégie d’impact de l’organisation.

L’impact social constitue en effet un élément important depuis la création de l’entreprise : par l’intermédiaire de la Marie-Stella-Maris Foundation, cette entreprise certifiée B Corp soutient des projets d’accès à l’eau durable à l’échelle mondiale, qui, selon ses propres dires, ont déjà bénéficié à plus de 145 000 personnes.