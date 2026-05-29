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Écrit par Pauline Neerman
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Nexeye ouvre son 750ième magasin de lunettes en Europe

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Beauté/Soins29 mai, 2026

La chaîne d’optique Nexeye franchit une nouvelle étape avec l’ouverture de son 750ième magasin. Ce point de vente, situé dans le centre commercial Frölunda Torg à Göteborg, souligne l’accélération de la croissance du groupe à l’origine des enseignes Hans Anders, eyes+more et Direkt Optik.

Eyes+more, moteur de la croissance

Nexeye vise à franchir la barre des 1 000 magasins en Europe d’ici fin 2028. Le groupe est aujourd’hui présent aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Autriche et en Suède, et ouvre actuellement en moyenne deux nouveaux magasins par semaine. Rien que cette année, plus de soixante-dix magasins verront le jour en Autriche, en Suède et en Allemagne. Selon l’entreprise, une organisation évolutive, une technologie partagée et une chaîne d’approvisionnement centralisée soutiennent ce déploiement rapide.

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