Nexeye ouvre son 750ième magasin de lunettes en Europe

La chaîne d’optique Nexeye franchit une nouvelle étape avec l’ouverture de son 750ième magasin. Ce point de vente, situé dans le centre commercial Frölunda Torg à Göteborg, souligne l’accélération de la croissance du groupe à l’origine des enseignes Hans Anders, eyes+more et Direkt Optik.

Eyes+more, moteur de la croissance

Nexeye vise à franchir la barre des 1 000 magasins en Europe d’ici fin 2028. Le groupe est aujourd’hui présent aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Autriche et en Suède, et ouvre actuellement en moyenne deux nouveaux magasins par semaine. Rien que cette année, plus de soixante-dix magasins verront le jour en Autriche, en Suède et en Allemagne. Selon l’entreprise, une organisation évolutive, une technologie partagée et une chaîne d’approvisionnement centralisée soutiennent ce déploiement rapide.