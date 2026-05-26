La boutique pour enfants Kabine s’installe à Courtrai

Kabine, la boutique concept pour enfants du groupe Vanhalst Retail, ouvrira bientôt un quatrième magasin à Courtrai. Pour cette enseigne originaire de la côte, il s’agit d’une première implantation à l’intérieur du pays.

Une ambiance de vacances en ville

Avec ce nouvel emplacement, Kabine apporte son mélange familier de concept store pour enfants, de café et d’expérience lifestyle à l’intérieur des terres. Outre des listes de naissance durables, des chaussures pour enfants, des vêtements et des articles de décoration, le restaurant Kantine trouvera également sa place dans le bâtiment. Le détaillant s’installe au Plein 32, un monument classé dans le centre-ville où se trouvait autrefois le magasin pour enfants Elisa.