La location d’articles pour bébés a triplé chez Qiddo

Qiddo, qui propose la location de produits pour bébés et enfants, a vu le nombre de ses commandes augmenter de 300 % au cours de l’année écoulée. Cette progression est en partie due au réseau de Dreambaby, puisque l’entreprise de location fait désormais partie du groupe Vanhalst Retail.

Points de retrait chez Dreambaby

Qiddo connaît une forte croissance depuis l’arrivée de Vanhalst Retail Group — également propriétaire de Dreambaby, Supra Bazar et KABINE — l’année dernière. Grâce à cette intégration, le loueur dispose désormais de trente points de retrait et de retour dans les magasins Dreambaby répartis dans toute la Belgique. Résultat : aujourd’hui, 75 % des clients viennent retirer leur commande dans un magasin Dreambaby, tandis que 25 % optent pour la livraison à domicile.

Cette forte croissance s’inscrit dans une tendance de consommation plus large où les jeunes familles optent plus souvent pour un accès temporaire aux produits pour bébés plutôt que pour l’achat, constate la fondatrice et PDG Tine Bovijn : « La façon dont les jeunes familles consomment change fondamentalement ». Selon elle, ce sont surtout les produits qui ne sont utilisés de manière intensive que pendant quelques mois qui se prêtent bien à la location : les durées de location les plus populaires sont d’un ou de six mois.

Essor aux Pays-Bas

Qiddo affirme que les familles peuvent économiser en moyenne jusqu’à 40 % en louant plutôt qu’en achetant. Le modèle « Try & Buy » gagne également du terrain : 8,3 % des clients finissent par acheter le produit loué via Qiddo. Les poussettes haut de gamme font notamment partie des catégories les plus populaires dans le cadre du modèle de location.

L’entreprise constate également une hausse de la demande en provenance des Pays-Bas : 7,5 % des commandes proviennent désormais de clients néerlandais. À l’approche des mois de printemps et d’été, Qiddo observe surtout une demande croissante pour les produits de voyage. L’offre s’élargira encore dans les mois à venir avec, entre autres, des vélos pour enfants et des coffrets de jouets pour les enfants jusqu’à six ans.