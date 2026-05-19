Rituals : « l’ayurvéda » appartient (quand même) à tout le monde

Rituals a retiré son opposition à l’utilisation du nom commercial « House of Ayurveda » par deux thérapeutes ayurvédiques. La marque de cosmétiques affirmait que ce nom ressemblait trop à ses propres marques, mais elle a elle-même essuyé de vives critiques.

Protection des droits de marque

Selon Rituals, cette opposition était motivée par la crainte d’une confusion potentielle avec ses propres marques telles que House of Rituals et The Ritual of Ayurveda. « Nous accordons une grande importance à la protection de nos droits de marque et souhaitions éviter que les consommateurs ne confondent nos produits avec d’autres services », a déclaré un porte-parole de l’entreprise au journal De Volkskrant.