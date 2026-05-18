[En images] Le premier Wondr Lab s’installe dans une pharmacie emblématique de Louvain

La marque belge de produits de soin durables Wondr, qui fait partie de Planet B, a inauguré samedi son troisième magasin physique – et aussi le plus ambitieux – à Louvain. Ce bâtiment emblématique du XVIe siècle a abrité une pharmacie pendant plus de 150 ans, mais il est désormais le premier « Wondr Lab ».

Un bâtiment chargé d’histoire

Situé dans la Mechelsestraat, là où sept rues se croisaient autrefois, ce bâtiment est devenu, dès la fin du XIXe siècle, l’une des pharmacies les plus connues de la ville. Après la fermeture de De Zeven Hoeken au début de cette année, Wondr écrit désormais un nouveau chapitre de l’histoire du bâtiment.

« Dès le premier jour, Wondr s’est construit sur l’expertise pharmaceutique et des fondements scientifiques. Le principe “pharmacy-first” est inscrit dans l’ADN de la marque », explique le PDG Tibbe Verschaffel. C’était donc « la décision la plus logique qui soit », mais prise de manière assez impulsive, admet le PDG Tibbe Verschaffel à RetailDetail.

« Nous n’avions absolument pas l’intention d’ouvrir un autre magasin », car les magasins coûtent cher, mais lorsqu’il a vu le local, il a été conquis. « J’ai pris ma décision en l’espace de deux jours. » Auparavant, Wondr avait déjà connu deux pop-up stores à succès à Louvain.

Un magasin comme lieu de dialogue sincère

Le Wondr Lab promet d’être plus qu’un magasin traditionnel. « C’est l’endroit où nous pouvons raconter notre histoire dans son intégralité », explique la marque. « Où nous pouvons montrer ce que contiennent nos formules, pourquoi cela fonctionne, et ce que cela signifie concrètement pour votre peau ou vos cheveux. Pas comme un argumentaire de vente, mais comme une conversation honnête. »

Wondr se positionne comme « une marque de soins personnels axée sur la science » qui allie durabilité et tendances beauté. Les produits sont exempts de plastiques à usage unique et de microplastiques, ainsi que d’ingrédients perturbateurs endocriniens, et ne contiennent que des composants naturels et durables. La marque, fondée en 2021, est certifiée B Corp et disponible en Belgique et aux Pays-Bas.

Vous découvrirez comment les magasins, les réseaux sociaux et les coups marketing viraux s’entremêlent pour contribuer au succès de Planet B lors du Retail Marketing Day, le 24 septembre. « Grâce à une stratégie axée sur les réseaux sociaux et à une approche omnicanale à part entière, nous démontrons qu’il n’est pas nécessaire de disposer de budgets colossaux pour construire une marque forte », explique Ruben Renaer, directeur numérique, au pied de l’Atomium à Bruxelles.