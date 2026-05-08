Medi-Market vise les Pays-Bas : deuxième magasin à La Haye

Medi-Market accélère son expansion aux Pays-Bas. Après l’ouverture de son premier magasin à Maastricht l’année dernière, la chaîne belge de parapharmacies inaugure aujourd’hui un deuxième point de vente à La Haye. D’ici cinq ans, ce nouveau venu souhaite compter 80 magasins dans le pays, où la concurrence est pourtant rude.

« Une coexistence tout à fait naturelle »

Les Pays-Bas constituent un marché de croissance logique, selon Cédric Antoine, PDG de Medi-Market. Selon lui, le premier magasin à Maastricht a prouvé que le concept y avait du succès. « Maastricht a été notre terrain d’apprentissage », déclare-t-il sur LinkedIn, afin de « comprendre le marché néerlandais et de développer une offre adaptée aux habitudes locales ».