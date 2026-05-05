LVMH souhaite vendre Marc Jacobs, Fenty Beauty et d’autres marques

LVMH envisage de céder plusieurs marques, allant des maisons de couture (Marc Jacobs) aux marques de cosmétiques (Fenty Beauty), en passant par un domaine viticole prestigieux. Il s’agirait de l’une des plus importantes opérations de restructuration de l’histoire du groupe français de luxe.

Se donner un peu de répit

Bernard Arnault et « son » LVMH sont connus pour leur stratégie d’acquisition agressive, mais aujourd’hui, le géant du luxe opère un revirement. Selon le Financial Times, le groupe souhaiterait se séparer d’une demi-douzaine de filiales. Ces projets sont une conséquence directe de la baisse constante de la demande en produits de luxe, une tendance qui perdure depuis plus d’un an.