Des dépréciations plongent Douglas dans le rouge

La chaîne de parfumeries Douglas a clôturé le deuxième trimestre de l’exercice 2025/26 sur des pertes importantes, principalement dues à des dépréciations. Le détaillant constate une profonde mutation du marché, marquée par la prudence des consommateurs.

Prévisions revues à la baisse

Au deuxième trimestre, Douglas a réalisé un chiffre d’affaires de 949,7 millions d’euros, soit une croissance de 1,1 %. Mais dans le même temps, selon les chiffres provisoires, la perte nette s’élèvera à plusieurs dizaines de millions d’euros, voire à plus de 100 millions d’euros. Cela est principalement dû à des dépréciations concernant la filiale française Nocibé, la boutique en ligne Parfumdreams et la filiale de luxe Niche Beauty.