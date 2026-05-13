Douglas affiche une forte perte au deuxième trimestre

Au deuxième trimestre, Douglas a enregistré une perte nette dix fois plus importante. Le détaillant allemand de produits de beauté justifie néanmoins cette situation en parlant de « choix mûrement réfléchis dans un environnement en mutation ».

Lourdes dépréciations

Au final, Douglas a enregistré une perte de 124,6 millions d’euros, due à des amortissements de 113,5 millions d’euros sur le goodwill et d’autres actifs. C’est ce qu’indique Reuters. Ces dépréciations concernaient la filiale française Nocibé et la boutique en ligne Parfumdreams. Sans ces dépréciations exceptionnelles, la perte nette n’aurait été que de 10 millions d’euros, soit une légère amélioration par rapport à la perte de 12,2 millions d’euros enregistrée l’année dernière.