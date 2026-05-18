Wondr ouvre son troisième magasin phare à Louvain : « Ce n’était pas prévu »

Wondr, la marque belge de produits de soin durables de Planet B, a inauguré ce week-end son troisième magasin phare à Louvain. Pourtant, « nous n’avions en réalité pas du tout l’intention d’ouvrir un autre magasin ». Mais le cofondateur Tibbe Verschaffel n’a pas pu laisser passer cette ancienne pharmacie vieille de 500 ans.

Un emplacement symbolique

Le nouveau magasin de Louvain présente le « Wondr lab », un concept qui met en avant le fondement scientifique des produits. Les visiteurs peuvent se faire scanner le visage par l’IA dans le magasin et découvrir l’évolution de la science, tout en découvrant l’histoire de ce bâtiment exceptionnel. Verschaffel : « Je suis moi-même ingénieur et nous consacrons beaucoup de temps à la R&D pour nos produits. Nous avons par exemple développé nous-mêmes l’outil d’IA derrière le scanner facial. »