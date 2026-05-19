[En images] Ace & Tate s’implante en Wallonie

La chaîne d’optique néerlandaise Ace & Tate franchit une nouvelle étape dans son expansion en Belgique avec l’ouverture d’un magasin à Liège : le onzième dans le pays, le premier en Wallonie. Le détaillant souhaite continuer à renforcer sa présence physique dans les villes clés.

Prochaine étape

Le nouveau magasin Ace & Tate a ouvert ses portes jeudi dernier rue Pont d’Île, une artère commerçante très fréquentée du centre-ville, où d’autres chaînes d’optique se sont également implantées, notamment Pearle, Jimmy Fairley, Lunettes Pour Tous et Polette. La marque néerlandaise de lunettes compte désormais onze points de vente en Belgique et s’implante pour la première fois en Wallonie. Le détaillant parle d’une nouvelle phase importante dans son expansion belge, qui met l’accent sur le renforcement de la proximité physique et de l’expérience de marque dans les villes clés.

« Liège, avec son énergie bouillonnante et son riche patrimoine architectural, nous a semblé être la prochaine destination idéale », explique Lex van de Vliet, PDG d’Ace & Tate. « Nous sommes impatients de faire découvrir notre expertise et nos designs soignés à encore plus de personnes dans ce quartier animé. »

Intérieur vert

Pour le concept d’intérieur, Ace & Tate s’est inspiré du paysage verdoyant et vallonné de la région liégeoise. Le magasin allie des matériaux chaleureux et des textures naturelles à un décor végétal qui s’étend du sol au plafond, créant ainsi une atmosphère apaisante et accueillante. Outre une vaste collection de montures de lunettes de vue et de soleil, Ace & Tate propose également des soins ophtalmologiques professionnels dans son magasin : les visiteurs peuvent y bénéficier d’un examen de la vue gratuit, réalisé par des opticiens diplômés.

Fondée en 2013, Ace & Tate allie une vision contemporaine du design à une attention particulière portée à la durabilité et aux soins oculaires. Au cours des dernières années, l’entreprise a développé un réseau de plus de 80 boutiques en Europe. Au début de cette année, elle a racheté son homologue espagnol PJ Lobster.