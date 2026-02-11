Ace & Tate rachète l’entreprise espagnole PJ Lobster

La marque néerlandaise de lunettes Ace & Tate franchit une étape importante en Espagne avec l’acquisition de la marque locale Project Lobster, mieux connue sous le nom de PJ Lobster. « Une étape importante dans notre croissance européenne », déclare le détaillant.

Échelle

« Cette acquisition renforce notre base avec des magasins performants et des équipes locales expérimentées. Project Lobster correspond parfaitement à notre approche des lunettes, qui allie un design bien pensé, des soins oculaires de haute qualité et une expérience orientée client », explique Lex van de Vliet, PDG d’Ace & Tate. Le détaillant néerlandais compte déjà plus de 80 magasins en Europe et prévoit d’ouvrir une dizaine de magasins supplémentaires cette année, notamment à Cork, Londres, Liège, Berlin et Berne.

« En nous associant à Ace & Tate, nous acquérons l’envergure et les connaissances nécessaires pour croître de manière réfléchie, tout en continuant à nous concentrer sur la qualité, les soins oculaires et nos clients », explique Oscar Valledor, cofondateur de PJ Lobster, l’entreprise créée en 2018 en tant que marque numérique, qui s’est ensuite développée pour ouvrir des magasins physiques. Outre sa boutique en ligne, la chaîne compte quatre magasins à Barcelone, deux à Madrid et un à Valence.