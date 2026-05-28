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Écrit par Pauline Neerman
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Douglas ouvre son quinzième magasin belge à Malines

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Beauté/Soins28 mai, 2026
Tupungato / Shutterstock.com

Douglas ouvrira un nouveau magasin le 5 juin à Malines. L’enseigne s’installe dans les anciens locaux de BNP Paribas. La « population jeune et en pleine croissance » de la ville présente un intérêt particulier pour la chaîne de produits de beauté.

Emplacement stratégique

Le nouveau magasin s’étend sur environ 300 mètres carrés et créera, selon Douglas, dix-sept emplois. La chaîne considère Malines comme un emplacement stratégique dans le cadre de ses projets d’expansion en Belgique. « Avec 90 000 habitants, une population jeune et en pleine croissance et un centre-ville animé, Malines constitue un emplacement attrayant pour notre concept de beauté », déclare Hellen van Kempen, responsable senior de la communication chez Douglas, au journal Het Nieuwsblad.

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