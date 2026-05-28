Douglas ouvre son quinzième magasin belge à Malines

Douglas ouvrira un nouveau magasin le 5 juin à Malines. L’enseigne s’installe dans les anciens locaux de BNP Paribas. La « population jeune et en pleine croissance » de la ville présente un intérêt particulier pour la chaîne de produits de beauté.

Emplacement stratégique

Le nouveau magasin s’étend sur environ 300 mètres carrés et créera, selon Douglas, dix-sept emplois. La chaîne considère Malines comme un emplacement stratégique dans le cadre de ses projets d’expansion en Belgique. « Avec 90 000 habitants, une population jeune et en pleine croissance et un centre-ville animé, Malines constitue un emplacement attrayant pour notre concept de beauté », déclare Hellen van Kempen, responsable senior de la communication chez Douglas, au journal Het Nieuwsblad.