Marie-Stella-Maris ouvrira sa troisième boutique belge à Bruges

La marque néerlandaise de mode et d’art de vivre Marie-Stella-Maris poursuit son expansion en Belgique : après des ouvertures précédentes à Anvers et à Knokke, ce sera bientôt au tour de Bruges. La Belgique est un marché important et en pleine croissance pour le détaillant.

Forte croissance en ligne et en magasin

Le nouveau magasin de 65 m² ouvrira ses portes le 16 juillet dans la Zuidzandstraat, une rue commerçante très fréquentée et l’une des principales voies d’accès au centre historique de la ville. Le choix de la ville touristique de Bruges est stratégique, explique l’entreprise. Avec ses visiteurs internationaux, son commerce de détail haut de gamme, sa culture et son esthétique raffinée, la ville correspond parfaitement à l’univers de Marie-Stella-Maris, une marque réputée pour ses soins corporels de luxe, ses parfums d’intérieur et son design, combinés à une forte attention portée à l’expérience client et à l’impact social.

« La Belgique est devenue pour Marie-Stella-Maris un marché particulièrement important, où nous constatons une forte croissance tant en ligne qu’en magasin. Nous remarquons qu’il existe un besoin croissant pour des marques qui combinent de manière raffinée parfum, design, qualité et sens », déclare la CEO Kika Buhrmann. « Avec cette ouverture, nous poursuivons notre ambition de devenir une marque européenne de référence dans le domaine du lifestyle haut de gamme. » Après cette ouverture, le détaillant comptera 21 magasins en Belgique et aux Pays-Bas.