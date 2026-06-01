Puig « n’est pas à vendre » après l’échec de l’accord avec Estée Lauder

Le projet de fusion entre le groupe de cosmétiques Estée Lauder et la société espagnole de parfums Puig a été annulé, à la suite de conflits internes et d’exigences inattendues. Puig insiste désormais sur sa volonté de poursuivre seule, malgré l’intérêt manifesté par d’autres parties.

Fuites d’informations et querelles familiales

Une combinaison de fuites d’informations, de désaccords entre les puissantes familles actionnaires et d’exigences inattendues de la part de la gourou du maquillage Charlotte Tilbury aurait mis des bâtons dans les roues. Puig a acquis les droits de la marque Tilbury en 2020, mais celle-ci conserve une participation minoritaire jusqu’en 2031 et souhaitait désormais renégocier son contrat.