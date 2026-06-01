Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Pauline Neerman
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

Puig « n’est pas à vendre » après l’échec de l’accord avec Estée Lauder

icon
Beauté/Soins1 juin, 2026
Marc Puig

Le projet de fusion entre le groupe de cosmétiques Estée Lauder et la société espagnole de parfums Puig a été annulé, à la suite de conflits internes et d’exigences inattendues. Puig insiste désormais sur sa volonté de poursuivre seule, malgré l’intérêt manifesté par d’autres parties.

Fuites d’informations et querelles familiales

Une combinaison de fuites d’informations, de désaccords entre les puissantes familles actionnaires et d’exigences inattendues de la part de la gourou du maquillage Charlotte Tilbury aurait mis des bâtons dans les roues. Puig a acquis les droits de la marque Tilbury en 2020, mais celle-ci conserve une participation minoritaire jusqu’en 2031 et souhaitait désormais renégocier son contrat.

En savoir plus sur... Beauté/Soins
Voir plus
Événements
Les plus lus
Suivre RetailDetail