Unilever investit 250 millions d’euros dans un centre mondial d’innovation aux États-Unis

Unilever, la multinationale britannique à l’origine de marques telles que Dove, Vaseline et Axe, construit un nouveau centre mondial d’innovation à New Haven, dans le Connecticut. Ce centre, qui représente un investissement de 270 millions de dollars, deviendra une plaque tournante de la R&D dans les domaines des soins personnels, des produits de beauté et du bien-être.

L’IA et technologie quantique

« Ce centre nous propulse plus rapidement vers l’avenir », déclare Herrish Patel, président d’Unilever USA et PDG de Personal Care North America. « C’est ici que la science, la technologie et la culture se rejoignent, tant pour le marché américain qu’à l’échelle mondiale. » New Haven se trouve elle-même au cœur d’un pôle d’innovation en sciences de la vie en pleine expansion, avec un accès aux universités et à des centaines d’entreprises.