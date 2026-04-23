Estée Lauder cherche à lever 5 milliards d’euros pour le rachat de Puig

Estée Lauder s’apprête à racheter Puig, mais cherche d’abord à lever des fonds. Le groupe étudie un financement d’environ 5 milliards d’euros pour soutenir l’acquisition.

L’accord se concrétise

Estée Lauder a fait appel à JPMorgan Chase & Co. pour élaborer la structure du financement, rapporte le journal économique espagnol Expansión. JPMorgan serait en pourparlers avec plusieurs prêteurs afin de mettre en place un montage financier destiné à faciliter une offre publique d’achat sur Puig.

L’offre consisterait d’ailleurs en une combinaison d’espèces et d’actions, selon des sources du marché. Bloomberg avait déjà signalé que les discussions progressaient. Les négociations portent notamment sur des marques telles que MAC, Le Labo et Charlotte Tilbury du côté d’Estée Lauder, et Byredo au sein du portefeuille de Puig. En mars, les deux entreprises avaient déjà confirmé qu’elles menaient des discussions sur une éventuelle fusion, sans toutefois divulguer de détails sur les conditions exactes.