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Écrit par Pauline Neerman
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Nivea subit une forte baisse de son chiffre d’affaires

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Beauté/Soins21 avril, 2026
Cineberg / Shutterstock.com

Beiersdorf a connu un début d’année difficile : ses marques phares, Nivea et La Prairie, ont particulièrement souffert du ralentissement de la demande et des conditions de marché défavorables. Cela a pesé sur le chiffre d’affaires du premier trimestre, même si le groupe maintient ses prévisions pour l’année.

La marque bleue sous pression

Le chiffre d’affaires a reculé de 7,7 % pour s’établir à un peu moins de 2,5 milliards d’euros. En termes organiques – c’est-à-dire corrigé des effets de change et des variations de portefeuille –, le chiffre d’affaires a diminué de 4,6 %. La division dermatologique, qui comprend des marques telles qu’Eucerin, s’avère toutefois être un moteur de croissance structurel : ce segment a progressé de 8,2 %.

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