Newpharma mise sur les soins de santé numériques avec Pharma Consult

La pharmacie en ligne Newpharma, filiale du groupe Colruyt, élargit son offre de services avec Pharma Consult, une plateforme de conseil en ligne qui permet aux consommateurs de s’entretenir directement avec un pharmacien.

Conseils par visioconférence

Avec Pharma Consult, les utilisateurs peuvent réserver un appel vidéo de quinze minutes avec un pharmacien de l’équipe. Le service est gratuit et il n’y aurait aucune obligation d’achat. Les utilisateurs choisissent d’abord le sujet de leur question, puis sélectionnent un créneau horaire et un pharmacien. Les conseils couvrent des domaines variés, allant des soins de la peau et des compléments alimentaires au bien-être général, en passant par le sommeil et les soins aux bébés ou aux animaux de compagnie.

Newpharma positionne clairement ce service comme un complément à l’offre de soins existante. « Consultez nos pharmaciens experts en toute sécurité et en toute confiance », peut-on lire. L’entreprise souligne que les utilisateurs bénéficient de « conseils personnalisés, simples et sans engagement ».

Avec cette initiative, l’acteur du commerce électronique souhaite convaincre les consommateurs de se tourner également vers le conseil de première ligne en ligne, grâce à une combinaison de commodité, de rapidité et de personnalisation. De plus, l’entreprise souhaite se différencier des autres acteurs en ligne en passant de la simple vente à la prestation de services.