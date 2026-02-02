Rituals se lance dans de nouveaux investissements après une année record

Rituals le confirme : le 25ième anniversaire de la marque de cosmétiques a été synonyme d’un chiffre d’affaires record. Plus de 200 nouveaux magasins ont vu le jour, et la chaîne prévoit de nouveaux investissements dans son expansion en Asie et la rénovation de ses magasins en 2026.

Une marge de près d’un quart

La marque néerlandaise de bien-être et de beauté a réalisé un chiffre d’affaires de 2,43 milliards d’euros, soit une augmentation de 16 %, exactement comme l’avait prédit le PDG Raymond Cloosterman. L’EBITDA s’est élevé à 545 millions d’euros, soit une marge de 22,5 %.