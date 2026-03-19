Sephora fera ses débuts en Belgique à Docks Bruxsel et City2

On savait déjà que la chaîne française de cosmétiques Sephora allait s’implanter en Belgique. Aujourd’hui, les projets se concrétisent : les premiers magasins ouvriront leurs portes à Bruxelles. Ce n’est qu’après une dizaine d’ouvertures dans la partie francophone du pays que la chaîne s’étendra également en Flandre.

La Flandre doit encore patienter

Le centre commercial couvert Docks Bruxsel aura la primeur : c’est là que Sephora ouvrira en juin son premier magasin belge. Peu après suivra le centre commercial City2, également situé à Bruxelles. Plus tard, le détaillant prévoit d’ouvrir une dizaine de magasins dans la partie francophone du pays, avant de s’implanter en Flandre.

Dans un communiqué de presse, Sephora précise que le premier magasin s’étendra sur plus de 270 m² et proposera plus de 90 marques, dont plusieurs exclusivités, avec un accent particulier sur les soins de la peau coréens. On y trouvera également un Beauty Hub, le Beauty Scan qui offre une analyse détaillée du teint et du type de peau, ainsi qu’un service de gravure permettant de personnaliser les produits.

Un impact important est attendu

En janvier, Sephora avait déjà confirmé son arrivée en Belgique, dont les rumeurs circulaient depuis un certain temps. Le détaillant a déjà lancé une campagne de recrutement ciblant les conseillers de vente et les responsables de vente passionnés par la beauté. Sephora est déjà présent avec 3 400 magasins et plateformes numériques sur 35 marchés, et emploie 50 000 personnes.

Le lancement en Belgique est un événement susceptible d’avoir un impact majeur sur le marché, où ICI Paris XL, filiale d’AS Watson, reste pour l’instant leader. Le nouveau venu Douglas est très populaire auprès des jeunes consommateurs, tandis que des questions se posent quant à la position d’April, l’ancienne Planet Parfum, détenue par le groupe français Bogart.