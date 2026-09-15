Amazon donne le coup d’envoi des achats de fin d’année avec les « Prime Big Deal Days » en octobre

Les 6 et 7 octobre, Amazon lance ses « Prime Big Deal Days », un événement commercial de 48 heures proposant des réductions exclusives aux membres Prime. Cet événement vise à stimuler les achats anticipés pour les fêtes de fin d’année sur un marché de la distribution de plus en plus concurrentiel.

Trois fois par jour avec Alexa

Pendant l’événement, Amazon proposera de nouvelles promotions trois fois par jour. L’entreprise technologique promet de proposer plus d’un million de produits aux prix les plus bas enregistrés jusqu’à présent cette année. « Dès que l’automne commence, il y a tant de choses à préparer : accueillir des invités, décorer, acheter des cadeaux pour les fêtes. Les Prime Big Deal Days vous permettent de tout cocher facilement tout en faisant des économies », explique Carmen Nestares, vice-présidente du marketing pour l’Amérique du Nord et de Prime Tech chez Amazon.

L’entreprise met également davantage en avant Alexa, son assistante d’achat basée sur l’IA : Alexa peut suivre l’historique des prix, configurer des alertes de bonnes affaires et avertir les clients lorsque les produits atteignent un prix défini. Il existe en outre une fonction « Auto-Buy » qui achète automatiquement un produit dès qu’il atteint un prix cible prédéfini.

Avec les « Prime Big Deal Days », Amazon tente d’anticiper les dépenses liées aux fêtes de fin d’année plus tôt dans la saison. L’événement ne se concentre pas uniquement sur les cadeaux de Noël, mais aussi sur Halloween, la mode automnale, les décorations saisonnières et les achats ménagers quotidiens. Aux États-Unis, les membres Prime bénéficient également de réductions sur les produits alimentaires frais pour les fêtes d’automne telles que Thanksgiving, avec une livraison gratuite dans la plupart des régions.