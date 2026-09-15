Bol intègre l’IA à côté de la barre de recherche

Bol met dès aujourd’hui son assistant d’achat basé sur l’IA, Shophulp, à la disposition de tous ses clients. La version bêta a pour objectif d’aider les consommateurs à choisir un produit moins en s’appuyant sur des mots-clés et des filtres, et davantage par le biais d’une conversation.

Vers un accompagnement personnalisé

Shophulp se trouve désormais à côté de la barre de recherche dans l’application et sur le site web. Les clients peuvent expliquer en langage courant ce qu’ils recherchent, après quoi l’assistant pose des questions complémentaires, compare les produits et formule des recommandations en fonction, entre autres, des caractéristiques des produits, des prix et des délais de livraison. Par exemple, une personne qui part en camping pour la première fois peut indiquer sa destination, la saison et le nombre de voyageurs. Shophulp peut alors proposer des produits adaptés et établir une liste de choses à emporter ou de courses.

Sur demande, l’assistant peut également prendre en compte les achats antérieurs et les listes de souhaits. Bol franchit ainsi une nouvelle étape vers des conseils produits plus personnalisés. « Nous constatons que le shopping en ligne évolue, passant de la simple recherche et comparaison vers un accompagnement personnalisé », explique Ronald van Rijn, directeur des produits, de la technologie et des données chez Bol.

Pour les partenaires commerciaux également, la visibilité change, car Shophulp ne se base pas uniquement sur les termes de recherche, mais aussi sur les informations et les caractéristiques des produits. Disposer de données produit de qualité devient donc encore plus important pour ceux qui souhaitent être trouvés via Bol. Bol a testé l’assistant ces derniers mois auprès d’un groupe restreint d’utilisateurs et étend désormais la version bêta à l’ensemble de ses clients.