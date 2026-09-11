[En Images] Wingzz Chine : des centres de vie Ikea à l’express de l’innovation

D’un centre commercial conçu comme un lieu de vie à Hangzhou, où une entreprise de logistique intègre directement les nouvelles technologies dans son environnement de travail. Lors des troisième et quatrième jours de la tournée Wingzz China dédiée au commerce de détail, l’innovation est ainsi devenue encore plus tangible.

Le retail comme destination

La troisième journée s’est déroulée à Livat Shanghai, le complexe mixte d’Ingka Centres, l’exploitant des magasins Ikea. Là-bas, le commerce de détail n’est pas isolé dans une simple « boîte à magasins » : boutiques, restauration, bureaux, espaces de travail partagés et événements s’entremêlent dans un même environnement. Au cours de la visite guidée consacrée aux marques locales, ce qui a surtout retenu l’attention, c’est à quel point la destination est organisée autour du séjour. Le magasin n’est qu’un élément parmi d’autres : les visiteurs doivent également pouvoir s’y restaurer, y travailler, s’y retrouver et participer à des activités.