Lancement de YouTube Shopping aux Pays-Bas en partenariat avec Bol

Aux Pays-Bas également, YouTube se lance sur le marché en pleine expansion du commerce social avec le lancement de son programme d’affiliation « Shopping ». La boutique en ligne Bol est le premier partenaire majeur à rejoindre cette initiative.

Mettre en relation les créateurs et les détaillants

Grâce à ce programme, les créateurs peuvent taguer directement les produits des détaillants affiliés dans leurs vidéos, leurs YouTube Shorts et leurs livestreams. Les spectateurs cliquent sur ces tags pour accéder au produit et peuvent l’acheter immédiatement. Le créateur de contenu perçoit une commission sur les ventes générées. Pour être éligibles, les chaînes doivent toutefois compter au moins 500 abonnés.