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Écrit par Jorg Snoeck
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Les vagues de chaleur ont fait perdre 124 millions de livres à John Lewis et Waitrose

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Général10 septembre, 2026

John Lewis Partnership a vu ses pertes augmenter considérablement au cours du premier semestre. Selon le propriétaire des chaînes de distribution britanniques John Lewis et Waitrose, les investissements continus, la hausse des coûts et la prudence des consommateurs pèsent sur les résultats.

Des vagues de chaleur coûteuses

Le semestre s’est soldé par une perte avant impôts de 124 millions de livres sterling (145 millions d’euros), contre 88 millions de livres sterling (103 millions d’euros) au cours de la même période en 2025. Le groupe, qui exploite 36 grands magasins et plus de 300 supermarchés Waitrose, attribue ce recul à « des investissements continus dans notre transformation, un environnement commercial plus difficile et la hausse des coûts d’exploitation ». C’est ce qu’a déclaré le président Jason Tarry lors de la présentation des résultats semestriels, selon The Guardian.

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