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Écrit par Pauline Neerman
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Comment Kaufland met Bol au défi avec sa nouvelle place de marché néerlandaise

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Général8 septembre, 2026

La plateforme de vente en ligne néerlandaise de Kaufland, chaîne sœur de Lidl, est désormais en ligne. Kaufland.nl démarre avec 9 millions d’articles répartis dans plus de 6 400 catégories et environ 3 000 vendeurs affiliés. Une initiative audacieuse, car le marché néerlandais du commerce électronique est déjà très développé (grâce à Bol), comme Amazon a pu le constater auparavant.

Une plateforme pure et simple

Un nouvel acteur étranger de premier plan fait son entrée sur le marché néerlandais : la place de marché de Kaufland est déjà active en Allemagne, en France, en Italie, en Pologne, en Autriche, en République tchèque et en Slovaquie. L’Espagne suivra prochainement, ce qui permettra à Kaufland, selon ses propres dires, de développer un réseau de places de marché dans neuf pays européens. Derrière cette plateforme se trouve le groupe Schwarz, qui contrôle également Lidl.

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