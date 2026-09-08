Comment Kaufland met Bol au défi avec sa nouvelle place de marché néerlandaise

La plateforme de vente en ligne néerlandaise de Kaufland, chaîne sœur de Lidl, est désormais en ligne. Kaufland.nl démarre avec 9 millions d’articles répartis dans plus de 6 400 catégories et environ 3 000 vendeurs affiliés. Une initiative audacieuse, car le marché néerlandais du commerce électronique est déjà très développé (grâce à Bol), comme Amazon a pu le constater auparavant.

Une plateforme pure et simple

Un nouvel acteur étranger de premier plan fait son entrée sur le marché néerlandais : la place de marché de Kaufland est déjà active en Allemagne, en France, en Italie, en Pologne, en Autriche, en République tchèque et en Slovaquie. L’Espagne suivra prochainement, ce qui permettra à Kaufland, selon ses propres dires, de développer un réseau de places de marché dans neuf pays européens. Derrière cette plateforme se trouve le groupe Schwarz, qui contrôle également Lidl.