La taxe sur les colis freine les petits envois, mais les plateformes chinoises s’adaptent rapidement

La taxe européenne sur les envois bon marché du commerce électronique rapporte des millions à la Belgique et réduit de près de moitié le nombre de petits colis transitant par Liège. Pourtant, le flux de produits chinois bon marché ne semble guère diminuer : Shein, Temu et Alibaba regroupent leurs commandes, expédient davantage d’envois en vrac et constituent des stocks en Europe.

« Déjà des effets concrets »

Depuis le 1er juillet, l’Union européenne prélève 3 euros de droits de douane par catégorie de produits sur les envois issus du commerce électronique en provenance de pays hors UE dont la valeur ne dépasse pas 150 euros. Au cours des sept premières semaines, les douanes belges ont ainsi encaissé 223,7 millions d’euros. La Belgique en conserve 25 % ; le ministre des Finances, Jan Jambon, prévoit environ 208 millions d’euros pour le Trésor public belge cette année.