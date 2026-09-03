YouTube et Amazon lancent une offensive contre TikTok Shop

YouTube fait d’Amazon un partenaire affilié de sa plateforme d’achat : les créateurs peuvent désormais taguer directement les produits de la boutique en ligne dans leurs vidéos et leurs livestreams. YouTube souhaite ainsi faire de l’e-commerce son prochain pilier de croissance et réduire son retard sur TikTok Shop.

De la plateforme vidéo à la plateforme de vente

YouTube et Amazon renforcent l’intégration entre contenu et commerce : les créateurs de la plateforme vidéo peuvent désormais associer directement des produits Amazon à leurs vidéos et à leurs diffusions en direct. Les spectateurs accèdent ainsi plus rapidement aux informations sur les produits et peuvent cliquer pour se rendre sur Amazon, tandis que le créateur perçoit une commission en cas d’achat.