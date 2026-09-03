Woluwe Shopping Center tente à nouveau de s’agrandir

Le propriétaire du centre commercial Woluwe Shopping Center, situé à Woluwe-Saint-Lambert, présentera la semaine prochaine un nouveau projet d’extension aux riverains. Ce n’est pas la première tentative de l’investisseur.

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La semaine prochaine, Eurocommercial, le propriétaire néerlandais du Woluwe Shopping Center, présentera un nouveau projet d’extension aux riverains. L’investisseur immobilier, qui a acquis le centre commercial bruxellois en 2018, avait déjà fait des propositions pour étendre le projet. Un plan d’extension prévoyant 8 000 m² de surface commerciale supplémentaire, 71 appartements et un parking souterrain de deux étages avait été rejeté en 2023.