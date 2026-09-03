Selon une nouvelle enquête, Temu aide les PME européennes à se développer à l’international et à créer des emplois

(Publireportage) Une enquête menée par Temu révèle que la moitié des vendeurs ayant répondu ont augmenté leur capacité de production, embauché du personnel, ou les deux, tandis qu’un tiers des vendeurs interrogés sur les marchés de l’UE se sont développés à l’international.

Comment les PME se développent

Recrutements, hausse de la capacité de production, conquête de nouveaux marchés : c’est le bilan que dressent les entreprises européennes vendant sur Temu, selon une enquête menée par la marketplace.

La moitié des plus de 150 répondants (50 %) déclarent avoir augmenté leur capacité de production, recruté du personnel, ou les deux, depuis leur arrivée sur Temu. Un tiers d’entre eux (34 %), interrogés dans l’UE, indiquent s’être développés sur de nouveaux marchés internationaux.

Parmi les autres résultats marquants de l’enquête :

– Temu est un canal de vente complémentaire important, voire un canal principal pour trois quarts des répondants (75 %).

– 43 % des répondants étaient déjà en activité depuis plus de dix ans avant de rejoindre la plateforme, démontrant ainsi que Temu accompagne également des entreprises déjà bien établies dans leur croissance.

Immense potentiel

« Les résultats de cette enquête soulignent l’immense potentiel de croissance des PME européennes et des futurs entrepreneurs, à condition de leur donner des moyens plus simples et plus abordables pour toucher de nouveaux clients », déclare un porte-parole de Temu. « Nous sommes impatients de poursuivre notre action pour aider les vendeurs à se développer tant dans leur pays qu’à l’étranger et à créer des emplois locaux. »

L’enquête a été menée entre juin et juillet 2026 auprès de vendeurs locaux Temu en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, en Pologne et au Royaume-Uni. Le programme de vendeurs locaux de Temu, qui permet à des entreprises locales de vendre sur la plateforme, existe depuis 2024 : il est aujourd’hui ouvert à des entreprises de toutes tailles dans plus de 35 marchés, dont une grande partie de l’Europe.

Créer de l’emploi, augmenter la production

« Temu a sans aucun doute eu un impact très positif sur notre activité : cela s’est traduit par une croissance significative pour Recamania », résume Natalia Collado Castillo, 26 ans. Elle a rejoint cette entreprise familiale de pièces détachées, basée à Albacete (Espagne), en pleine expansion depuis son lancement sur Temu.

Recamania est en activité depuis plus de 40 ans, mais peinait à trouver un canal de vente en ligne performant. L’entreprise a ouvert sa boutique Temu en mars 2025 et a travaillé avec l’équipe de développement commercial de la marketplace pour optimiser ses annonces. Résultat : 4 000 commandes par mois, ce qui l’a poussée à renforcer ses équipes d’entrepôt et administratives.

Au Royaume-Uni, le détaillant Money Cruncher (Leeds), également actif en ligne sous le nom Spot On-Line, a honoré plus d’un million de commandes depuis son arrivée sur Temu début 2025. L’entreprise a créé plus de 20 postes en entrepôt en 18 mois pour absorber cette demande supplémentaire.

En France, Mathis Rouchouze et Charles Jeuffrain ont lancé leur marque de poudre d’ube, Ubedia, sur Temu en septembre 2025. En quelques semaines, cette entreprise d’Aix-en-Provence a écoulé plus de 1 400 paquets, portée par le seul trafic organique de la plateforme.

Ces premières ventes leur ont permis de quitter leur emploi pour se consacrer à Ubedia à temps plein. L’entreprise compte désormais six salariés (production, expédition, marketing), investit dans du conditionnement automatisé et prévoit de recruter davantage à mesure que l’entreprise se développe sur d’autres marchés européens.

« Temu nous a offert une visibilité immédiate », indique le cofondateur Mathis Rouchouze. « Les bons avis ont accru notre exposition, et donc nos ventes. »

L’approche adoptée par Temu pour soutenir les vendeurs locaux s’appuie sur des réunions et des échanges avec des organismes sectoriels, des associations professionnelles et d’autres parties prenantes. Au cours de ces discussions, trois défis récurrents sont apparus : la complexité, le coût et la connexion.

Temu s’attaque directement à chacun de ces obstacles, grâce à un accompagnement dédié à la mise en route, à des outils de gestion des commandes simplifiés et à des partenariats croissants avec des organismes professionnels locaux et des réseaux de start-ups.

Dans l’enquête, 38 % des répondants saluent la simplicité de la plateforme pour les vendeurs, et 35 % saluent sa structure de coûts avantageuse. La connexion arrive en tête : plus de 65 % valorisent l’accompagnement personnalisé proposé aux vendeurs.

De nouveaux marchés, de nouveaux clients

« Rejoindre Temu a tout changé, raconte Antonino Quaranta, à la tête de SD Calabria, une entreprise familiale italienne spécialisée dans l’épicerie fine. Je vois désormais des noms espagnols, des patronymes allemands, des acheteurs néerlandais, polonais, autrichiens, irlandais, danois, tchèques… Avant, je ne voyais que des noms italiens. Maintenant, c’est une tout autre histoire. »

Avant Temu, la clientèle de SD Calabria hors d’Italie se limitait presque exclusivement aux expatriés italiens. La plateforme lui a permis de toucher une clientèle bien plus large en Europe, sans investir dans des campagnes marketing pays par pays. Pour Antonino Quaranta, le trafic organique généré par Temu a été précieux pour une petite entreprise aux moyens de promotion limités à l’international.

L’enquête a révélé une expansion internationale particulièrement forte parmi les personnes interrogées, un vendeur sur trois (34 %) ayant étendu ses activités à de nouveaux marchés internationaux.

Quelques semaines après avoir rejoint Temu, le distributeur polonais d’éléctronique Euroelectronics s’est développé dans 18 marchés européens, y compris des pays où elle n’était pas encore implantée. Plutôt que de bâtir une stratégie de lancement pays par pays, elle a pu déployer son vaste catalogue sur plusieurs marchés à la fois, en s’appuyant sur son infrastructure logistique existante.

Un accompagnement concret

Temu s’est implanté en Europe en avril 2023. La plateforme est aujourd’hui présente dans plus de 90 marchés, dont l’ensemble des États membres de l’UE, avec plus de 700 catégories de produits.

Pour le fabricant allemand AMF Creation, en activité depuis 15 ans, Temu a offert un moyen simple de s’adapter à un marché du e-commerce en pleine mutation. Onboarding simplifié, données en temps réel, accompagnement dédié : autant d’atouts qui lui ont permis d’affiner sa stratégie en ligne, de toucher de nouveaux clients et de réagir plus vite à la demande.

« Plutôt que de deviner ce que veulent nos clients, nous avons désormais des données pour guider nos décisions, explique le fondateur Marcus Fochler. Quand quelque chose ne marchait pas, nous pouvions changer de cap immédiatement. C’est exactement la flexibilité dont nous avions besoin. »

Chiffres clés de l’enquête

– 152 vendeurs locaux (Allemagne, France, Espagne, Italie, Pologne, Royaume-Uni) ont répondu à l’enquête européenne de Temu, menée en juin et juillet 2026.

– 50 % des répondants ont augmenté leur capacité de production ou opérationnelle, recruté du personnel, ou les deux, depuis leur arrivée sur Temu.

– 34 % des répondants actifs dans l’UE se sont développés sur de nouveaux marchés internationaux après avoir rejoint Temu.

– 75 % des répondants considèrent Temu comme un canal de vente complémentaire important, voire comme leur canal principal.

– 43 % des répondants étaient en activité depuis plus de dix ans avant de rejoindre Temu.

– 38 % des répondants citent la simplicité d’utilisation de la plateforme vendeurs parmi les raisons de leur choix.

– 35 % citent la structure de coûts de Temu.

– 65 % apprécient l’accompagnement personnalisé et dédié proposé aux vendeurs.