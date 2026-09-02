HEMA ouvre ses portes au Shopping Cora de Woluwe

HEMA ouvre un nouveau magasin au Shopping Cora Woluwe. Il s’agit du huitième point de vente du détaillant à Bruxelles. Avec l’arrivée de cette attraction, le centre commercial franchit une nouvelle étape dans sa transformation.

Au plus près de la clientèle locale

L’ouverture de ce nouveau magasin HEMA de 440 m² coïncide avec le week-end de découverte du Shopping Cora Woluwe, les 4, 5 et 6 septembre. Au cours de ce week-end, les nouveaux magasins du site seront mis à l’honneur avec diverses surprises et animations pour les visiteurs.

« Nous sommes impatients d’ouvrir nos portes à Woluwe et d’y accueillir nos clients. Shopping Cora Woluwe est un site solidement ancré qui nous offre la possibilité d’être proches de la clientèle locale », déclare Carla Velghe, Country Manager de HEMA Belgique.

Pour Shopping Cora Woluwe, l’arrivée de HEMA marque une nouvelle étape dans le développement du site. Après l’arrivée de enseignes connues telles que Delhaize, Action, Kiabi, Aldi, Wibra et Dreamland, des magasins Kruidvat, Jysk et Extra Shop ouvriront également leurs portes sur le site. 95 % de la surface commerciale des sept anciens hypermarchés Cora est désormais louée, indique Mitiska REIM. Un acteur européen de la mode ouvrira en novembre de grands magasins dans six des sept centres.