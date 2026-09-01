Blokker ouvrira cinq nouveaux magasins à partir du mois d’octobre

Blokker poursuit son expansion aux Pays-Bas avec cinq nouveaux magasins prévus à partir de début octobre. Cela porte à 66 le nombre total de magasins de cette chaîne d’articles ménagers, dont 12 sont des franchises.

« Juste à temps pour la période la plus chargée de l’année »

Blokker annonce l’ouverture prévue de cinq nouveaux magasins : à Groningue, Roosendaal, Rijssen, Hellevoetsluis et Blerick. « Les cinq ouvertures que nous avons réalisées en juillet ont été jusqu’à présent un succès, et nous nous réjouissons de la poursuite de ce développement cet automne », déclare Riko van Kooten, responsable immobilier chez Blokker.

« Juste à temps pour la période la plus chargée de l’année, nous annonçons cinq nouvelles ouvertures. Nous sommes déjà engagés dans des discussions constructives avec des bailleurs concernant d’autres emplacements pour 2027. Nous restons ouverts aux suggestions, tant des bailleurs que des clients, quant aux emplacements où les prochains magasins Blokker devraient voir le jour. »

Après sa faillite en novembre 2024, Blokker a réussi son redémarrage sous la direction de l’entrepreneur et descendant de la famille Roland Palmer. À terme, la chaîne vise les 200 magasins aux Pays-Bas. Elle en comptait autrefois plus de 400.