Cent grandes entreprises néerlandaises s’engagent en faveur d’une économie plus durable

Jumbo, Bol, Signify et 97 autres entreprises néerlandaises de premier plan adhèrent à l’Accord des entrepreneurs 2030 de Future Up (anciennement MVO Nederland). L’objectif : renforcer la capacité de gain des Pays-Bas en misant sur la circularité, une entrepreneuriat respectueux de la nature et une concurrence loyale.

Trois piliers pour une économie « équilibrée »

Les entreprises participantes, parmi lesquelles figurent également De Keukengroep, Efteling et Fairphone, représentent ensemble un chiffre d’affaires de cinquante milliards d’euros et emploient plus de deux cent mille personnes. Les partis D66, PRO, ChristenUnie, Volt et 50Plus ont signé au nom du monde politique. L’accord définit trois axes de solution centraux.