Voici les nominés aux Comeos Awards

Outre le traditionnel Prix Mercure récompensant le concept retail le plus innovant, la fédération du commerce de détail Comeos décerne cette année, pour la première fois, le Prix Cupido récompensant la start-up la plus prometteuse du secteur de la vente au détail, ainsi que le Comeos Student Award.

Stimuler l’innovation

Avec ces trois prix, Comeos souhaite stimuler l’innovation dans l’ensemble du secteur du commerce de détail. Les commerçants, les start-ups et les étudiants abordent chacun sous un angle différent les défis du commerce. Les commerçants connaissent la réalité quotidienne des magasins physiques et des boutiques en ligne, les start-ups développent de nouvelles solutions pour répondre à des défis concrets et les étudiants apportent leurs perspectives et leurs connaissances scientifiques.

« Aujourd’hui, l’innovation naît partout : dans les magasins, au sein des start-ups et dans les amphithéâtres de nos écoles supérieures et universités. Les détaillants connaissent les défis du terrain, les start-ups apportent de nouvelles technologies et idées, et les étudiants portent un regard neuf sur le secteur. Avec les Comeos Awards, nous réunissons pour la première fois ces trois forces et offrons une tribune à l’innovation dans le commerce », déclare Pascal De Greef, PDG de Comeos. La remise des prix aura lieu le 14 octobre. Au total, treize projets sont en lice.

Prix Mercure : pour les détaillants établis

Le Prix Mercure récompense l’entreprise présentant le concept le plus innovant de Belgique. Le jury évalue les candidats sur la base de l’innovation, de la pertinence stratégique, de l’impact sur les clients et les collaborateurs, de la durabilité et des aspects financiers, ainsi que du caractère inspirant du projet pour le secteur. L’année dernière, c’est e5 qui a remporté le prix. Cette année, cinq candidats sont en lice pour remporter la statuette Mercure.

– Delitraiteur accompagne les start-ups alimentaires, de la conception jusqu’aux rayons des magasins, via le Deli Innov’ Challenge.

– IKEA Belgique teste une caméra dotée d’une intelligence artificielle qui mesure automatiquement la quantité de nourriture laissée dans l’assiette au restaurant. La Belgique est ainsi le premier pays où IKEA déploie cette technologie.

– Prego! se positionne comme un traiteur italien de nouvelle génération, à mi-chemin entre le restaurant, le traiteur et la grande distribution.

– ToyChamp Holding a regroupé ToyChamp, DreamLand, FUN et les rayons jouets de Cora sous une seule marque : DreamLand.

– Veepee donne une seconde vie aux retours du commerce en ligne grâce au système automatisé Re-turn. Depuis 2020, plus de deux millions de produits ont ainsi été revendus.

Prix Cupido : pour les start-ups du commerce de détail

Le Prix Cupido est décerné pour la première fois cette année et récompense la start-up proposant la solution la plus prometteuse pour le secteur de la distribution. Le jury évalue l’innovation, la pertinence pour la distribution et le potentiel de croissance. Cinq start-ups sont nominées.

– Jobr met directement en relation les commerçants avec des candidats à des postes en magasin, sans passer par une agence d’intérim.

– Palmki combine l’identification et le paiement grâce au réseau veineux de la paume de la main, sans carte, badge ni smartphone.

– Patotter développe des repas surgelés à base de légumes pour bébés, créant ainsi une nouvelle catégorie dans le rayon des surgelés.

– Sumura a développé des bornes intelligentes de recharge et de verrouillage pour vélos électriques à l’intention des commerces.

– Trosort numérise, évalue et trie automatiquement les vêtements d’occasion grâce à SortMate.

Comeos Student Award : issu du monde universitaire

Le Comeos Student Award est également décerné pour la première fois. Créé en collaboration avec le Campus d’Anvers de la KU Leuven, ce prix récompense le concept de vente au détail le plus créatif de la nouvelle génération de talents du secteur. Vingt étudiants, répartis en dix équipes, ont été chargés de concevoir un parcours client optimal via le commerce conversationnel, en s’appuyant sur des connaissances scientifiques et un défi concret posé par un détaillant.

Lors d’une présentation devant des représentants du secteur belge du commerce de détail et la professeure Els Breugelmans, trois équipes finalistes ont été sélectionnées. Elles ont élaboré des solutions à des défis concrets posés par Bel&Bo, Decathlon et AVA.

Informations pratiques

Les Comeos Awards auront lieu le mercredi 14 octobre 2026 au Dome Eventhall, avenue Lambermont 1 à Bruxelles, de 14 h 30 à 23 h 00. Au programme : les Innovation Talks, une réception, la remise des trois prix et un dîner debout.

Programme complet et inscriptions : www.comeosawards.be.