[En Images] Wingzz China 2026 : pourquoi les boutiques de Shanghai ressemblent de moins en moins à des magasins

À Shanghai, les frontières entre le commerce, les médias, la technologie et la logistique s’estompent à une vitesse fulgurante. Les magasins deviennent des canaux médiatiques, les marques créent des communautés autour de leurs points de vente physiques et la technologie relie de plus en plus étroitement le contenu, les transactions et la logistique. C’est ce qui est ressorti des deux premières journées du voyage d’inspiration RetailDetail Wingzz en Chine.

Bien plus que l’usine du monde

Le voyage a débuté par un aperçu plus large du secteur chinois de la mode. L’entrepreneur Vincent Djen a expliqué comment le modèle classique de production de masse à bas coût cède la place à des chaînes de production plus flexibles, numériques et durables. Le rôle des fournisseurs chinois évolue donc lui aussi : de la simple production, ils s’orientent de plus en plus vers le développement de produits, le choix des matériaux et l’innovation technologique. La relation entre les marques européennes et les fabricants chinois pourrait également évoluer vers une collaboration plus étroite axée sur la rapidité, la circularité et la R&D.