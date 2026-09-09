Comment Meta et Amazon mènent une double offensive dans la course à l’IA

La course à l’IA s’accélère tant en coulisses qu’en avant-scène : Meta, la société mère de Facebook, souhaite s’interposer directement entre le consommateur et le détaillant grâce à son nouvel assistant personnel Muse, tandis qu’Amazon s’assure l’approvisionnement en puces d’IA pour un montant de plusieurs dizaines de milliards. L’objectif final est le même : contrôler la technologie qui, bientôt, recherchera, choisira et achètera à notre place.

« Travaille à votre place »

Meta a lancé aux États-Unis Muse, un agent IA personnel capable d’effectuer des tâches de manière autonome. L’assistant peut notamment faire des achats en ligne, réserver des voyages, envoyer des e-mails, remplir des formulaires et organiser des rendez-vous. Il continue également de fonctionner lorsque l’utilisateur ferme l’application.