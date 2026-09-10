Fuite de données chez De Bijenkorf : les données des clients ont bel et bien été consultées

De Bijenkorf confirme que, lors de la importante fuite de données subie par son partenaire logistique CEVA, des personnes non autorisées ont bel et bien eu accès aux données personnelles de ses clients. On s’en doutait déjà, mais la chaîne de grands magasins en a désormais la certitude. Cet incident a également touché d’autres grandes entreprises, notamment Bol, Ace & Tate, Zalando et ING.

Accès aux données de commande

L’incident de sécurité survenu début août chez le prestataire logistique CEVA, qui a touché plusieurs détaillants néerlandais, s’avère plus grave qu’il n’y paraissait initialement. L’enquête menée par le prestataire logistique révèle que des personnes non autorisées ont effectivement consulté le système contenant les données des clients. Le Bijenkorf informe les clients concernés par e-mail.